الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

وبحسب تقارير مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى 1.34705 دولار، كما صعد أمام اليورو بنسبة 0.14 بالمئة، مسجلاً 1.15751 يورو.
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