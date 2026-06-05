الجمعة 2026-06-05 05:24 م

الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
ارشيفية
 
الجمعة، 05-06-2026 03:02 م
الوكيل الإخباري-   سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم الجمعة في أسواق العملات.اضافة اعلان


وبحسب تقارير مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى 1.34705 دولار، كما صعد أمام اليورو بنسبة 0.14 بالمئة، مسجلاً 1.15751 يورو.
 
 


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