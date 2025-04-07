الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار

ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، انخفضت قيمة الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، حيث بلغ سعر الجنيه 1.17 يورو .
وأضافت الصحيفة أن عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات سجلت تراجعا في تطور يعتبر إيجابيا نسبيا لتكاليف الاقتراض الحكومي، حيث انخفض العائد على السندات إلى 4.4 بالمئة مقارنة بـ 4.9 بالمئة في كانون الثاني، نتيجة تجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يصل إلى مستويات تاريخية في مصر
-
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات
-
الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف
-
العملات المشفرة تنضم لموجة هبوط الأسواق العالمية .. ماذا حدث؟
-
ترامب عن أوضاع الأسواق: أحيانا يتعين عليك تناول العلاج
-
تراجعات حادة بسوق الأسهم الأمريكية
-
خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق
-
النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021