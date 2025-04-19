الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار

وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3299 دولار، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.02%، ليصل إلى 1.1675 يورو.
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