الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.23% أمام الدولار الأميركي، مقترباً من حاجز 1.33 دولار، وذلك وفقاً لتقارير مالية بريطانية.

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