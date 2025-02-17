الجنيه الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2595 دولار بارتفاع نسبته 0.14بالمئة، وعند 1.2019 يورو بارتفاع نسبته 0.22 بالمئة.
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