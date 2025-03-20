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الحكومة الألمانية: حجم الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا يبلغ 3.42 مليار يورو

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تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 07:38 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المالية الألمانية، أمس الأربعاء، أن حجم الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا يبلغ 3.42 مليار يورو في الوقت الراهن.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يكثفان المباحثات حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة من أجل زيادة النفقات الدفاعية.

وجدير بالذكر أن الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات ضد روسيا بعد إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

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وتبحث الدول الغربية عن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي آلية قانونية تسمح بالقيام بذلك.


ووصفت روسيا المصادرة المحتملة للأصول الروسية بأنها "سرقة"، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مثل هذه الخطوات.

 

RT

 
 
gnews

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