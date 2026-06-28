الحكومة السورية تخفض أسعار المحروقات 20%

الوكيل الإخباري- أقر وزير الطاقة السوري توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية التي صدرت عن اجتماع اللجنة الاستثنائي بعد دراسة المعطيات المرتبطة بواقع السوق.



وتضمنت النشرة المرفقة الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السورية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها.

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وتضمنت نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة ما يلي:



بنزين أوكتان (95): خفض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية جديدة.

بنزين أوكتان (90): خفض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ليرة سورية جديدة.

الديزل: خفض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية جديدة.

أسطوانة الغاز المنزلية: خفض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1.500 ليرة سورية جديدة.

أسطوانة الغاز الصناعية: خفض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2.400 ليرة سورية جديدة.



قرار وزارة الطاقة يأتي في سياق المراجعة الدورية للأسعار وبناء على توصيات اللجنة وبما ينسجم مع المتغيرات الإقتصادية، وهو يساهم في تعزيز استقرار السوق ويضمن استدامة توافر المواد البترولية في الأسواق.



وتعتبر اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لجنة حكومية مشتركة أنيط بها مهمة إخضاع قطاع الطاقة لشرط المراجعة الدورية الصارمة بناءً على تقلبات الأسواق وتضم خبراء وممثلين عن وزارات النفط، والاقتصاد، والمالية، بالتنسيق المباشر مع مصرف سوريا المركزي.



وتستند اللجنة في توصياتها بخصوص الأسعار إلى تقييم دقيق لثلاثة محددات بنيوية تتعلق بـ:



حركة أسعار النفط والمشتقات في البورصات العالمية.

وتكاليف الشحن والتأمين وعقود التوريد عبر الممرات اللوجستية.

فضلا عن واقع المؤشرات النقدية المحلية وتراجع حدة الضغوط على أسعار الصرف.



وهو الأمر الذي منح هامش أمان كافٍ لاتخاذ قرار الخفض بحيث يتناسب مع القيمة الشرائية لليرة السورية الجديدة كما يهدف التخفيف من غلواء التضخم وتقليل تكاليف الإنتاج عن القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.