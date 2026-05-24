الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

الوكيل الإخباري- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نية الحكومة إصدار عملة ورقية فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن أكبر فئة متداولة حاليا هي 200 جنيه فقط.





وأوضح المركز الإعلامي أنه، بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.



وأشار البنك المركزي، إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة في السوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، و50 جنيها، و100 جنيه.



فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ10 و20 جنيها، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.



وأهاب بالمصريين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.





