الخام الأميركي وخام برنت يقفزان فوق 90 دولاراً

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11.27 بالمئة لتصل إلى 90.14 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
بينما ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 8.09 بالمئة ليصل إلى 92.32 دولار، مسجلا أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً وأعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين.
وحقق الخام الأميركي مكاسب تقارب 35 بالمئة هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة تقارب 28 بالمئة.
وامتد الصراع الأميركي الإيراني إلى أنحاء الشرق الأوسط، مُعطِّلاً إنتاج الطاقة ومُشلًّا حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي، إلى حدّ شبه تام.
وصرح وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم، بأن أسعار النفط الخام قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل في الأسابيع المقبلة إذا تعذّر على ناقلات النفط عبور المضيق.
-
أخبار متعلقة
-
صدمة أمريكية تشعل أسعار الذهب عالميا
-
أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع وتتكبّد خسائر أسبوعية
-
الاقتصاد الأميركي يخسر 92 ألف وظيفة في شباط
-
كردستان: إيقاف العمليات الإنتاجية لأحد الحقول النفطية بعد تعرضه لهجوم
-
الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار
-
الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام
-
تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم
-
أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024