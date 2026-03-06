الخام الأميركي وخام برنت يقفزان فوق 90 دولاراً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مساء اليوم الجمعة، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الاستسلام غير المشروط لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في ظلّ تجدد الهجمات على إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11.27 بالمئة لتصل إلى 90.14 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



بينما ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 8.09 بالمئة ليصل إلى 92.32 دولار، مسجلا أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً وأعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين.



وحقق الخام الأميركي مكاسب تقارب 35 بالمئة هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة تقارب 28 بالمئة.



وامتد الصراع الأميركي الإيراني إلى أنحاء الشرق الأوسط، مُعطِّلاً إنتاج الطاقة ومُشلًّا حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي، إلى حدّ شبه تام.



وصرح وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم، بأن أسعار النفط الخام قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل في الأسابيع المقبلة إذا تعذّر على ناقلات النفط عبور المضيق.

