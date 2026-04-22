الخام الأميركي يرتفع رغم تمديد واشنطن وقف إطلاق النار مع إيران

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما وصل إلى 90.70 دولار للبرميل، وجرى تداولها بارتفاع 59 سنتا، أو 0.7%، إلى 90.26 دولار بحلول الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت عقود الخام الأميركي 2.8% الثلاثاء.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات فقط من انتهائه، للسماح للبلدين بمواصلة محادثات السلام لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وعصفت بالاقتصاد العالمي.
وبدا إعلان ترامب أحادي الجانب، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران، أو إسرائيل حليفة واشنطن، ستوافقان على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين.
وقال ترامب أيضا إن حصار البحرية الأميركية لموانئ إيران وسواحلها سيستمر، وهو ما وصفه قادة طهران بأنه عمل حربي.
وظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، متوقفة بشكل كبير الثلاثاء، إذ أشارت بيانات شحن إلى أنه لم تعبر سوى 3 سفن من الممر المائي خلال 24 ساعة.
