الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في 13 شهرا

الوكيل الإخباري- واصل الدولار الأميركي صعوده اليوم الجمعة، ليسجل أعلى مستوياته في 13 شهراً مقابل سلة العملات الرئيسية، مدعوماً بتوقعات استمرار التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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