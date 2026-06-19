الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في 13 شهرا

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع إلى 101.07 نقطة، بينما تراجع الين الياباني إلى 161.4 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2024، متجاوزاً المستوى الذي يُنظر إليه على أنه قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف، وفقا لشبكة (سي إن إن).
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