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الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في 13 شهرا

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
الدولار
 
الجمعة، 19-06-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   واصل الدولار الأميركي صعوده اليوم الجمعة، ليسجل أعلى مستوياته في 13 شهراً مقابل سلة العملات الرئيسية، مدعوماً بتوقعات استمرار التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع إلى 101.07 نقطة، بينما تراجع الين الياباني إلى 161.4 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2024، متجاوزاً المستوى الذي يُنظر إليه على أنه قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف، وفقا لشبكة (سي إن إن).

 
 


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