الدولار الأميركي يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بينما ينتظر المستثمرون صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأميركية المتأخرة عقب إعادة فتح الحكومة، وهي بيانات يتوقعون أن تعكس ضعفاً متزايداً في الاقتصاد. اضافة اعلان





وتراجع الدولار أمام اليورو، ما سمح للعملة الأوروبية بالعودة فوق مستوى 1.16 دولار، وكانت آخر قراءة عند 1.1641 دولار، وفقا لشبكة (سي إن إن).



كما حافظ الفرنك السويسري على استقراره قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع ليسجل 0.7920 لكل دولار، وفي مواجهة سلة من العملات بقي الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين عند 99.11، وكان مؤشر الدولار متجهاً نحو خسارة أسبوعية قدرها 0.45 بالمئة.



وانخفض الجنيه الإسترليني 0.32 بالمئة إلى 1.3149 دولار، بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه البالغة 0.45 بالمئة خلال الجلسة السابقة.



وقفز الوون الكوري الجنوبي 1 بالمئة أمام الدولار بعد أن تعهدت السلطات باتخاذ إجراءات لدعم العملة، وسط اشتباه المتعاملين بعمليات تدخل عبر بيع الدولار في السوق.



أما الين، فاستفاد قليلاً من تراجع الدولار، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوى له في تسعة أشهر، مسجلاً 154.34 لكل دولار، ومتجهاً لخسارة أسبوعية قدرها 0.6 بالمئة.



وعوض الدولار الأسترالي بعض خسائره بعدما تأثر في الجلسة السابقة بعمليات بيع مدفوعة بتوقعات بقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، وسجل الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.22 بالمئة إلى 0.6545 دولار.



وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.64 بالمئة إلى 0.5690 دولار، بدعم من بيانات أظهرت نمو النشاط الصناعي في تشرين الأول.



وبلغ اليوان الصيني مستوى قوياً عند 7.0908 لكل دولار، مع إشارة المتعاملين إلى عمليات بيع الدولار من جانب المصدّرين .

