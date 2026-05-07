الدولار تحت ضغط مع التفاؤل بخفض التصعيد بالشرق الأوسط

07:52 ص

الوكيل الإخباري- ظل الدولار تحت ضغط الخميس، إذ دعمت آمال خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة عملات الدول المنكشفة على تداعيات ارتفاع أسعار النفط في حين واصلت طوكيو التلويح بدعم الين مما دفع المضاربين إلى توخي الحذر. اضافة اعلان





وقالت إيران الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أميركيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا، لكنه يترك المطالب الأميركية الرئيسية بشأن تعليق البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.



وعبر محللون عن قلقهم من أن أي اتفاق لا يفتح هذا الممر المائي الحيوي أمام الملاحة سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.



وارتفع سعر خام برنت 0.8% في التعاملات المبكرة.



وقادت آمال خفض التصعيد إلى نزول أسعار النفط الليلة الماضية، مما هدأ مخاوف التضخم وأدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة مع تخلي الأسواق عن توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وأدى ذلك إلى هبوط مؤشر الدولار إلى 97.950 وهو أقل بكثير من المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 99.092.



وأدى تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع اليورو بالنظر لأن القارة الأوروبية تعتمد بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة على النفط المستورد.



وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1757 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1797 دولار خلال الليل.





