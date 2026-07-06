الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة

وسجل اليورو 1.1435 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في أسبوعين، في حين بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.3351 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، 100.9 في بداية التداول.
واستقر الين عند 161.57 مقابل الدولار الأميركي، قريبا من أدنى مستوى له منذ عام 1986 عند 162.84 الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ ما يزال المتعاملون قلقين بشأن احتمال حدوث تدخل بعد أن أدى ارتفاع مفاجئ في عمليات الشراء إلى صعود العملة لفترة وجيزة يوم الخميس.
سجل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نيسان، بعد أن أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤا حادا في نمو الوظائف خلال شهر حزيران، مما خفف من توقعات السوق برفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.
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