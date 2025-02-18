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الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين

الدولار
الدولار
الثلاثاء، 18-02-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري-    تحرك الدولار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، في ظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، استقر الين الياباني عند 151.61 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بدعم من بيانات اقتصادية يابانية قوية ساهمت في ارتفاع الين، الذي زاد بنحو 4 بالمئة مقابل الدولار العام الحالي.


وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1 في المئة، لكنه ما يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين.


واستقر اليورو عند 1.04735 دولار، في حين سجل الجنيه الاسترليني آخر سعر له عند 1.2608 دولار.
وانخفض الدولار الأسترالي، اليوم، 0.17 بالمئة إلى 0.63459 دولار، لكنه ما يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57195 دولار.

 
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