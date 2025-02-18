الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري- تحرك الدولار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، في ظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، استقر الين الياباني عند 151.61 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بدعم من بيانات اقتصادية يابانية قوية ساهمت في ارتفاع الين، الذي زاد بنحو 4 بالمئة مقابل الدولار العام الحالي.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1 في المئة، لكنه ما يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين.