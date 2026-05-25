الوكيل الإخباري- تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل.





وأمام الين، انخفض الدولار 0.2 % إلى 158.9 ين، في حين ارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.1636 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.3476 دولار.



والعديد من الأسواق العالمية مغلقة الاثنين بسبب عطلات، مما أدى إلى انخفاض السيولة على نطاق واسع.



وزاد الدولار الأسترالي 0.5 % إلى 0.7162 دولار، وكسب نظيره النيوزيلندي 0.4 % إلى 0.5869 دولار.



وكتب محللون لدى ويستباك في مذكرة بحثية "هناك مؤشرات مبكرة على أن معنويات المخاطرة تتلقى دعما، إذ كشفت التداولات في سيدني عن موجة بيع واسعة النطاق للدولار الأميركي، مما عاد بالفائدة على العملات التي ترتبط بشكل أكبر بمعنويات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي".



ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 % خلال تداولات اليوم إلى 98.95، وهو أضعف مستوى له منذ 18 مايو أيار.



وتراجعت أسواق النفط في ظل آمال التوصل إلى اتفاق سلام، إذ انخفضت أسعار خام برنت 5.4 % إلى 97.91 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.7 % إلى 91.10 دولار للبرميل.





