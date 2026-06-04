الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

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الوكيل الإخباري- حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في شهرين خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتراجع الإقبال على المخاطرة عقب تصاعد التوترات في الخليج. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.47 بعد أن سجل في الجلسة السابقة أقوى مستوى له منذ 7 نيسان، فيما استقر اليورو عند 1.1604 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار.



وتداول الين الياباني عند 159.91 مقابل الدولار، ليبقى قريباً من مستوى 160 الذي تراقبه الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.



وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 2.8% إلى 63119.5 دولاراً مسجلة أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، كما تراجعت إيثر إلى 1786 دولاراً وهو أدنى مستوى لها خلال الفترة نفسها.









