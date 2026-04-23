الخميس 2026-04-23 11:54 ص

الدولار قرب أعلى مستوى في نحو 10 أيام مع جمود محادثات واشنطن وطهران

عملات ورقية من الدولار الأميركي
عملات ورقية من الدولار الأميركي
 
الخميس، 23-04-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   حوّم الدولار الخميس، قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع؛ إذ تسبب الجمود في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.اضافة اعلان


واحتجزت طهران سفينتين في مضيق هرمز الأربعاء، ليتفاقم التوتر بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وما يزال الجانبان على خلاف بشأن وقف إطلاق النار والحصار والقضية النووية والسيطرة على المضيق، مما يجعل الممر المائي الاستراتيجي في حكم المغلق ليحدث صدمة في قطاع الطاقة، في ضربة قوية للاقتصادات على مستوى العالم.

وبلغ اليورو 1.1712 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وتتجه العملة الموحدة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي 0.4%، وهو الأول في أربعة أسابيع. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3497 دولار.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.7165 دولار وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59045 دولار أميركي. ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.02% إلى 159.48 ينا.
 
 


