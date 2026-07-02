الدولار مستقر بانتظار بيانات وظائف أميركية

08:33 ص

الوكيل الإخباري- استقر الدولار، الخميس، في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أبقى هبوط الين إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما مقابل الدولار وتراجع التداولات قبيل عطلة رسمية في الولايات المتحدة المتداولين في حالة تأهب لاحتمالات التدخل لدعم العملة اليابانية. اضافة اعلان





وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تراجعا طفيفا بلغ 0.02% إلى 101.38.



ومن المتوقع وفقا لخبراء اقتصاد أن تظهر البيانات التي ستنشر الخميس أن أرباب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا 110 آلاف وظيفة في يونيو حزيران، مع بقاء معدل البطالة ثابتا عند 4.3%.



وقال كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إن توقعات التضخم ومخاطر الأسعار تراجعت في الأسابيع الماضية.



وقال أكيهيكو يوكو كبير المحللين لدى بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي في مذكرة "إذا تجاوزت بيانات الوظائف توقعات السوق، فربما يرتفع الدولار بوتيرة أسرع".



ويستمد الدولار قوته من تزايد التوقعات برفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام.



وعززت متانة سوق العمل كذلك من توقعات النمو في الولايات المتحدة، بعد أن فاقت مكاسب الوظائف التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



ومن بين العوامل الذي تدعم الدولار أيضا التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في جذب رأس المال إلى الأصول الأميركية.





