الثلاثاء 2026-04-14 09:31 ص

الدولار مستقر في ظل الحصار الأميركي لموانئ إيران واستمرار المحادثات

الثلاثاء، 14-04-2026 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   ظل الدولار مستقرا إلى حد بعيد، الثلاثاء، في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات الناجمة عن سيطرة البحرية الأميركية على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وبين احتمالات استمرار الحوار بين واشنطن وطهران.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة عملات تشمل الين واليورو، 0.04% إلى 98.38، مع ارتفاع اليورو 0.03% إلى 1.1761 دولار.

وصعدت العملة اليابانية 0.08% مقابل نظيرتها الأميركية مسجلة 159.3 ين للدولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03% إلى 1.3508 دولار.

وقال تيروماسا كاواكامي المحلل في ميتسوبيشي يو.إف.جيه بنك في مذكرة "تساعد التوقعات باستمرار المفاوضات على وقف تدهور المعنويات في الأسواق المالية".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش بدأ فرض سيطرة على حركة السفن المغادرة لموانئ إيران الاثنين، في حين هددت طهران بالرد باستهداف موانئ جيرانها في الخليج بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع في باكستان بخصوص إنهاء الحرب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة