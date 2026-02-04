الأربعاء 2026-02-04 08:55 ص

الدولار مستقر والين يتذبذب قبل الانتخابات اليابانية

عملات ورقية بالدولار الأميركي
 
الأربعاء، 04-02-2026 06:37 ص
الوكيل الإخباري-   استقر الدولار الأربعاء مع استمرار حذر المستثمرين بعد انتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة سريعا، في حين تذبذب الين بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين قبل الانتخابات الوطنية مطلع الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


ولا تزال أسواق العملات تستوعب ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل، مع ارتفاع الدولار بشكل عام على خلفية التوقعات بأن وارش لن يدفع باتجاه خفض سريع لأسعار الفائدة.

وشعر المستثمرون أيضا بالارتياح لأن التعيين هدأ مخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد هجمات ترامب المستمرة عليه وعلى رئيسه الحالي جيروم باول.

وبلغ سعر اليورو 1.1814 دولار في التعاملات المُبكرة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3693 دولار، قبل اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الخميس. ومن المتوقع أن يبقي كلا البنكين المركزيين على أسعار الفائدة من دون تغيير.
 
 


