الدولار مستقر والين يتذبذب قبل الانتخابات اليابانية

ولا تزال أسواق العملات تستوعب ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل، مع ارتفاع الدولار بشكل عام على خلفية التوقعات بأن وارش لن يدفع باتجاه خفض سريع لأسعار الفائدة.
وشعر المستثمرون أيضا بالارتياح لأن التعيين هدأ مخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد هجمات ترامب المستمرة عليه وعلى رئيسه الحالي جيروم باول.
وبلغ سعر اليورو 1.1814 دولار في التعاملات المُبكرة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3693 دولار، قبل اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الخميس. ومن المتوقع أن يبقي كلا البنكين المركزيين على أسعار الفائدة من دون تغيير.
