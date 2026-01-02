الجمعة 2026-01-02 02:59 م

الدولار يبدأ 2026 بأداء ضعيف

الدولار يستقر قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي
دولار
الجمعة، 02-01-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري-    بدأ الدولار الأميركي عام 2026 بأداء فاتر اليوم الجمعة، بعد أكبر هبوط سنوي في 8 سنوات، وبعدما عانى أمام معظم العملات خلال العام الماضي، في وقت استقر فيه الين قرب أدنى مستوى له في 10 أشهر، مع ترقب المتعاملين بيانات اقتصادية قد تحدد مسار أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

اضافة اعلان


وألقى تقلص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى بظلاله على الأسواق خلال العام الماضي، ما دفع معظم العملات إلى تحقيق مكاسب قوية أمام الدولار، مع بقاء الين الياباني استثناءً نسبياً من هذا الاتجاه، وفقًا لشبكة (سي إن إن).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية مادبا الكبرى

أخبار محلية بلدية مادبا تتعامل مع 40 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

وزارة المياه

أخبار محلية وزارة المياه: الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان

علم إيران

عربي ودولي إيران: تدخل واشنطن في مسألة الاحتجاجات الداخلية سيعني نشر الفوضى في المنطقة

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن الأردن و7 دول

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

الطقس تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 2026/1/2



 




الأكثر مشاهدة