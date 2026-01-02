الدولار يبدأ 2026 بأداء ضعيف

وألقى تقلص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى بظلاله على الأسواق خلال العام الماضي، ما دفع معظم العملات إلى تحقيق مكاسب قوية أمام الدولار، مع بقاء الين الياباني استثناءً نسبياً من هذا الاتجاه، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
