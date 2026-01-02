الدولار يبدأ 2026 بأداء ضعيف

الوكيل الإخباري- بدأ الدولار الأميركي عام 2026 بأداء فاتر اليوم الجمعة، بعد أكبر هبوط سنوي في 8 سنوات، وبعدما عانى أمام معظم العملات خلال العام الماضي، في وقت استقر فيه الين قرب أدنى مستوى له في 10 أشهر، مع ترقب المتعاملين بيانات اقتصادية قد تحدد مسار أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

