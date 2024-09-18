الدولار يتأرجح قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الأميركي

الوكيل الإخباري- تأرجح الدولار اليوم الأربعاء، في وقت ارتفع الين معوضًا بعضًا من خسائره قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي يتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي، وأن يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ حزيران، إذ سجل الدولار 1.1119 لليورو، وبقي بالقرب من أدنى مستوى له هذا العام عند 1.1201 مقابل اليورو.

وارتفع الين 0.7 بالمئة مقابل الدولار إلى 141.41 ين للدولار اليوم، معوضًا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين.