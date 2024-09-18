الدولار يتأرجح قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الأميركي

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ حزيران، إذ سجل الدولار 1.1119 لليورو، وبقي بالقرب من أدنى مستوى له هذا العام عند 1.1201 مقابل اليورو.
وارتفع الين 0.7 بالمئة مقابل الدولار إلى 141.41 ين للدولار اليوم، معوضًا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين.
ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوعين عند 0.6773 دولار أميركي، وارتفع الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.6196 دولار أميركي.
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