الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر

وواصل الدولار تراجعه في بداية التعاملات الآسيوية، حيث جرى تداول الين الياباني عند 161.01 مقابل الدولار، بعدما قفز بنحو 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مبتعداً عن أدنى مستوياته منذ عدة عقود مع تراجع العملة الأميركية، وفقا لشبكة (سي إن إن).
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الآسيوية تتعافى بعد يومين من الخسائر
-
ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الصناعية
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 600 نقطة
-
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي
-
الدولار مستقر بانتظار بيانات وظائف أميركية
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا