الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر

الوكيل الإخباري- اتجه الدولار الأميركي اليوم الجمعة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، بعدما دفعت بيانات الوظائف الضعيفة خلال حزيران المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما وفر متنفساً للعملة اليابانية التي تعرضت لضغوط حادة خلال الفترة الماضية.

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