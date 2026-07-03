الجمعة 2026-07-03 02:20 م

الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
الدولار
 
الجمعة، 03-07-2026 02:12 م

الوكيل الإخباري-    اتجه الدولار الأميركي اليوم الجمعة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، بعدما دفعت بيانات الوظائف الضعيفة خلال حزيران المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما وفر متنفساً للعملة اليابانية التي تعرضت لضغوط حادة خلال الفترة الماضية.

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وواصل الدولار تراجعه في بداية التعاملات الآسيوية، حيث جرى تداول الين الياباني عند 161.01 مقابل الدولار، بعدما قفز بنحو 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مبتعداً عن أدنى مستوياته منذ عدة عقود مع تراجع العملة الأميركية، وفقا لشبكة (سي إن إن).

 
 


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