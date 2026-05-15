الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

الجمعة، 15-05-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهرين، مدعوماً بتصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن العالمية.اضافة اعلان


وسجل الدولار أداءً قوياً خلال الأسبوع الجاري، مع تسارع تسعير الأسواق لاحتمال رفع جديد للفائدة الأميركية هذا العام، بعد أن عززت بيانات اقتصادية حديثة مؤشرات صلابة الاقتصاد الأميركي رغم التوترات الجيوسياسية.

وتشير التقديرات التي نقلتها شبكة (سي إن إن) إلى أن مؤشر الدولار يتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز 1 بالمئة هذا الأسبوع، وهي الأكبر منذ أوائل آذار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 98.98 نقطة، مدفوعاً بتوقعات الفائدة والتضخم، ما وضع ضغطاً على العملات الرئيسية.

وتراجع الين الياباني إلى ما دون مستوى 158 يناً للدولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في شهر عند 1.3385 دولار، وسط أزمة سياسية داخل المملكة المتحدة بعد استقالة وزير الصحة.

وانخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1662 دولار، متجهاً أيضا نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة.
 
 


