الجمعة 2024-11-15 11:22 م
 

الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 15-11-2024 09:27 م
الوكيل الإخباري-  يتجه الدولار، الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بشكل أقل وتقديرات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تزيد من التضخم عندما يتولى منصبه في يناير.اضافة اعلان


واستفاد الدولار من توقعات السوق بأن سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب، قد تزيد من التضخم، مما يترك مجالا أقل للمركزي الأميركي لخفض الفائدة.

ويتجه الدولار صوب تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملة اليابانية بعد أن جرى تداوله فوق 156 ينا هذا الأسبوع لأول مرة منذ يوليو. وسجل في أحدث معاملاته انخفاضا 0.9 بالمئة إلى 154.94 ين.

كما يتجه اليورو نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية له على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2023. واستقر عند 1.053050 دولار.

ويتجه الجنيه الإسترليني لأكبر خسارة أسبوعية منذ يناير 2023 بنسبة اثنين بالمئة، وانخفض في أحدث معاملاته إلى 1.26290 دولار.

ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81 ويمضي لتحقيق مكسب أسبوعي 1.73 بالمئة في ما سيكون أفضل أداء له منذ سبتمبر. وانخفض في أحدث التعاملات 0.13 بالمئة إلى 106.74.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، جرى تداول بتكوين أقل بقليل من 90 ألف دولار مع جني بعض المستثمرين للأرباح بعد أداء متميز. وانخفضت بتكوين 0.25 بالمئة إلى 88091 دولارا ونزلت عملة إيثريوم 2.99 بالمئة إلى 3025.61 دولار.

سكاي نيوز
 
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