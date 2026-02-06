الجمعة 2026-02-06 12:18 م

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني

الجمعة، 06-02-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري- سجل الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني، بينما ارتفع الين قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الأحد.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 97.961 ، وهو أعلى مستوى له منذ 23 كانون الأول.


ويتجه المؤشر للارتفاع بواحد بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف تشرين الثاني.


كما وصل ‍سعر اليورو إلى 1.1784 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا.


وشهد الجنيه الإسترليني خسائر حادة واستقر عند 1.3520 دولار بعد انخفاضه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

 

بترا

 
 


