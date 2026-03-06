الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

03:55 م

استقر الدولار الأميركي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، في وقت أدى فيه تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة.





في المقابل بقي اليورو والين تحت الضغط، إذ دفعت الأزمة أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل متواصل، ما زاد مخاطر التضخم في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، وأربك توقعات السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، وفقا لشبكة (سي إن إن) .



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف 0.06 بالمئة إلى مستوى 99.00، لكنه ما زال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يبلغ 1.4 بالمئة، وهو الأكبر منذ تشرين الثاني 2024.



واستقر اليورو عند 1.1612 دولار تقريباً، بينما ارتفع الين الياباني قليلاً إلى 157.5 ين للدولار، أما الجنيه الإسترليني فظل قريباً من مستوياته السابقة مرتفعاً بنحو 0.04 بالمئة إلى 1.3361 دولار.



ارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.16 بالمئة مقابل نظيره الأميركي إلى 0.7017 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.15 بالمئة إلى 0.5903 دولار.








