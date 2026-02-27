الجمعة 2026-02-27 05:44 م

الدولار يتجه لتسجيل أول مكسب شهري منذ تشرين الأول

الجمعة، 27-02-2026 02:55 م

الوكيل الإخباري-   يتجه الدولار لتسجيل أول مكسب شهري منذ تشرين الأول، مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف اضطرابات الذكاء الاصطناعي، في وقت كبحت فيه الصين اندفاعة اليوان بعد موجة صعود استمرت أياماً.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة هذا الشهر مقابل سلة من العملات، في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر شهرية استمرت منذ تشرين الأول، وفقا لشبكة (سي إن إن).


واستفاد الدولار من إشارات صادرة عن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفيد بأن خفض الفائدة ليس أمراً مسلماً به، مع إبداء بعضهم استعداداً لرفعها إذا ظل التضخم مرتفعاً.


وسجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً 0.12 بالمئة إلى 0.7115 دولار، متجهاً لتحقيق رابع مكسب شهري على التوالي، ومدعوماً بتوقعات تحول البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة.


ويعد الدولار الأسترالي أفضل عملات الاقتصادات المتقدمة أداءً هذا العام بمكاسب تبلغ 6 بالمئة.

 
 


