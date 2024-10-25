الجمعة 2024-10-25 07:30 م
 

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع في ظل ضبابية السوق

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 06:25 م

الوكيل الإخباري-   يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة، في ظل ضبابية السوق التي دفعت الين إلى الاقتراب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر قبل انتخابات عامة في اليابان مطلع الأسبوع، من المرجح أن تعقّد خطط السياسة النقدية لبنك اليابان.

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واستقر الدولار بدعم من تراجع التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية في الشهور المقبلة، وتزايد الرهانات على احتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة ليعود إلى البيت الأبيض.

 
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