الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع في ظل ضبابية السوق

واستقر الدولار بدعم من تراجع التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية في الشهور المقبلة، وتزايد الرهانات على احتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة ليعود إلى البيت الأبيض.
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