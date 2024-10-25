الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع في ظل ضبابية السوق

الوكيل الإخباري- يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة، في ظل ضبابية السوق التي دفعت الين إلى الاقتراب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر قبل انتخابات عامة في اليابان مطلع الأسبوع، من المرجح أن تعقّد خطط السياسة النقدية لبنك اليابان.

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