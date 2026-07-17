الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

11:19 ص

الوكيل الإخباري- استقر الدولار اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعدما دفعت بيانات التضخم الأميركية الهادئة هذا الأسبوع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن تصاعد المواجهات في الشرق الأوسط عزز الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذا آمنا. اضافة اعلان





في أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1437 دولار، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن إن) .



كما سجل الجنيه الإسترليني 1.3476 دولار، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 0.56 بالمئة، مسجلا بذلك ثالث أسبوع متتال من الارتفاع مع انحسار المخاوف بشأن الأوضاع المالية في بريطانيا.



أما الين الياباني، فسجل 162.39 ين للدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في 40 عاما عند 162.84 ين، الذي بلغه مطلع الشهر.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.72 نقطة، لكنه يتجه للتراجع 0.24 بالمئة هذا الأسبوع، بعدما لامس أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الأسبوع مع تراجع احتمالات رفع الفائدة، قبل أن تحد مكاسب الملاذات الآمنة من خسائره.





