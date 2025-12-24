الأربعاء 2025-12-24 10:15 ص

الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عامًا

عملات ورقية بالدولار الأميركي
الوكيل الإخباري-   يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما، الأربعاء، في وقت يراهن فيه المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون لديه المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى رفع الفائدة.اضافة اعلان


وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية إذ لم تفلح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع إجراء خفضين آخرين للأسعار في العام المقبل.

وقال ديفيد ميريكل، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس "نتوقع أن تجري اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى ما بين ثلاثة و3.25%. ولكننا نرى أن المخاطر تميل إلى الانخفاض"، عازيا ذلك إلى تباطؤ التضخم.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767 ويتجه لتكبد خسارة سنوية 9.9%، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2003.

ومر الدولار بعام مضطرب إذ تذبذب بقوة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي أشعلت أزمة ثقة في الأصول الأمريكية في وقت سابق من العام، فيما أثار تنامي نفوذ ترامب على الاحتياطي الاتحادي أيضا مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار محققا مكاسب سنوية تزيد على 14% منذ بداية هذا العام، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2003.
 
 


