الدولار يتراجع أكثر من 2,6% أمام اليورو

ووصلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1,1144 دولار بعد تحقيقها أكبر مكسب لها في عقد، في حين هبط الدولار 1,4 في المئة أمام الجنيه الاسترليني.
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