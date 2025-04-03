الخميس 2025-04-03 06:40 م
 

الدولار يتراجع أكثر من 2,6% أمام اليورو

الدولار
الدولار
 
الخميس، 03-04-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري-   تسارعت وتيرة انخفاض الدولار الخميس، ليخسر أكثر من 2,6 % أمام اليورو، غداة إعلان دونالد ترامب رسوما جمركية على دول في كل أنحاء العالم، ما أثار مخاوف خبراء قالوا إن ذلك قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.اضافة اعلان


ووصلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1,1144 دولار بعد تحقيقها أكبر مكسب لها في عقد، في حين هبط الدولار 1,4 في المئة أمام الجنيه الاسترليني.
 
gnews

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