الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في ⁠ظل حالة التفاؤل الحذر لدى المستثمرين إزاء إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية 0.28 بالمئة إلى 97.96، بعد أن سجل 97.623 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 27 شباط، أي قبل يوم من بدء الحرب.



وحسب ما أوردت شبكة (سي إن بي سي)، فقد ارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1773 دولار.



ومن المتوقع، أن يختتم الأسبوع على ارتفاع طفيف، كما انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 156.585 ين.



وصعد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.36155 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.72390 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5958 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة.