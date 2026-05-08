الجمعة 2026-05-08 10:58 م

الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 08-05-2026 09:25 م

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في ⁠ظل حالة التفاؤل الحذر لدى المستثمرين إزاء إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية 0.28 بالمئة إلى 97.96، بعد أن سجل 97.623 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 27 شباط، أي قبل يوم من بدء الحرب.


وحسب ما أوردت شبكة (سي إن بي سي)، فقد ارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1773 دولار.


ومن المتوقع، أن يختتم الأسبوع على ارتفاع طفيف، كما انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 156.585 ين.


وصعد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.36155 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.72390 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5958 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة.


أما اليوان الصيني، فتم تداوله في الخارج عند 6.8042 مقابل الدولار، مرتفعاً بنحو 0.08 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، بعدما سجل مستوى 6.7959 في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي عاجل ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

ن

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار

f

عربي ودولي مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"

ب

أخبار محلية فادي أبو عريش يكتب: تضحيات في السياحة لم تؤخذ بالاعتبار

ب

أسواق ومال الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

ي

عربي ودولي ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

ؤ

عربي ودولي اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب

ي

أخبار محلية الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي



 
 




الأكثر مشاهدة

 