الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية 0.28 بالمئة إلى 97.96، بعد أن سجل 97.623 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 27 شباط، أي قبل يوم من بدء الحرب.
وحسب ما أوردت شبكة (سي إن بي سي)، فقد ارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1773 دولار.
ومن المتوقع، أن يختتم الأسبوع على ارتفاع طفيف، كما انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 156.585 ين.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.36155 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.72390 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5958 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة.
أما اليوان الصيني، فتم تداوله في الخارج عند 6.8042 مقابل الدولار، مرتفعاً بنحو 0.08 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، بعدما سجل مستوى 6.7959 في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
