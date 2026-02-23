الدولار يتراجع إثر قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين. وهبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين.
وخلصت المحكمة العليا الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته، ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين.
وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا لكن الدولار الأسترالي هبط بنسبة قليلة مسجلا 0.7070 دولار.
أما الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع بوضوح بنسبة 0.5% مسجلا 0.7727 للدولار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له عالميا في ثلاثة أسابيع
-
النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأميركية
-
من قمة تاريخية إلى هبوط عنيف.. انهيار حاد في البورصة المصرية
-
هبوط بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران
-
رقم لا يخطر على البال.. توقعات أن يصل الذهب إلى هذا السعر خلال العام الحالي
-
وزير الخزانة الأمريكي يطالب الدول بتجاهل قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية
-
الذهب يحلق في بورصة كومكس ويتجاوز 5100 دولار للأونصة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية