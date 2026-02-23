الدولار يتراجع إثر قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

10:00 ص

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الاثنين مع اعتبار المتعاملين أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم النمو العالمي لكنهم التزموا الحذر بسبب استمرار خطر تبعات الملف الإيراني. اضافة اعلان





وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين. وهبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين.



وخلصت المحكمة العليا الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته، ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين.



وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا لكن الدولار الأسترالي هبط بنسبة قليلة مسجلا 0.7070 دولار.



أما الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع بوضوح بنسبة 0.5% مسجلا 0.7727 للدولار.





