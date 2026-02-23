الإثنين 2026-02-23 12:26 م

الدولار يتراجع إثر قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

الدولار الأميركي
الدولار
 
الإثنين، 23-02-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار الاثنين مع اعتبار المتعاملين أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم النمو العالمي لكنهم التزموا الحذر بسبب استمرار خطر تبعات الملف الإيراني.اضافة اعلان


وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين. وهبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين.

وخلصت المحكمة العليا الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته، ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا لكن الدولار الأسترالي هبط بنسبة قليلة مسجلا 0.7070 دولار.

أما الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع بوضوح بنسبة 0.5% مسجلا 0.7727 للدولار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

أخبار محلية مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

إيلون ماسك

منوعات أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ

القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة

شؤون برلمانية القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة

تعبيرية

أخبار الشركات نصائح للتداول في رمضان: كيف تحافظ على تركيزك وتتداول بانضباط

رامز ليفل الوحش

فن ومشاهير مصر.. انتفاضة برلمانية لوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش"

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا

عربي ودولي طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا

مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة

منوعات مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة



 




الأكثر مشاهدة