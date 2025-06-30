الإثنين 2025-06-30 03:46 م
 

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 30-06-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات مقابل اليورو، اليوم الاثنين، وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية، ما عزز التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري.

 
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