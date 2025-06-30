الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات مقابل اليورو، اليوم الاثنين، وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية، ما عزز التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

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