الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري.
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