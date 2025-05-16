الدولار يتراجع متأثراً بانخفاض عوائد السندات الأميركية

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي اليوم الجمعة، بالتوازي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية دون التوقعات هذا الأسبوع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً هذا العام.

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وكان الأسبوع قد بدأ بزخم إيجابي في الأسواق، على خلفية هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع الدولار للصعود مؤقتاً، لكن هذا الزخم سرعان ما تلاشى لتدخل العملات في حالة تداول جانبي، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.



وتركزت أبرز تحركات سوق الصرف الأجنبي في انخفاض الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي، حيث تراجع بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي بعد تقارير أفادت بأن واشنطن وسول ناقشتا سوق الدولار - الوون في وقت سابق هذا الشهر، وشهدت الأسواق تحركات مماثلة مع الدولار التايواني في وقت سابق من أيار، وسجل الدولار آخر تداول له عند 1,390 وون، منخفضاً بنسبة 0.4 بالمئة.



وسجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1.2130 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.3325 دولار، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 100.57، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بفضل قفزة بنسبة 1.3 بالمئة يوم الاثنين.



وامتد تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعد هبوطه بمقدار 7 نقاط أساس الليلة الماضية، ليسجل 4.4217 بالمئة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 3.9467 بالمئة.



أما في اليابان، فقد تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.33 بالمئة إلى 145.30، رغم صدور بيانات نمو ضعيفة من اليابان.