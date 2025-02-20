الدولار يتراجع مجددا أمام الروبل

الوكيل الإخباري- تراجع مستوى الدولار، الذي يسترشد به السوق خارج البورصة، إلى أقل من 88.5 روبل للمرة الأولى منذ 13 فبراير، بحسب بيانات التداول.



وبحلول الساعة 10:46 بتوقيت موسكو، انخفض الدولار بمقدار 1.57 روبل مقارنة بالإغلاق السابق للبورصة، حيث تم تداول 1 دولار بـ 88.38 روبل.

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وفي الوقت نفسه، ارتفعت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي إلى 90.75 روبل، لكنها سرعان ما تراجعت أمس الأربعاء إلى 89.5 روبل.



منذ الصيف الماضي، بعد تعليق تداول الدولار في بورصة موسكو، يظل سعر صرف اليوان معيارا حقيقيا لتداول الروبل، حيث يتم التداول فيه من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو. وخلال هذه الساعات يمكن إجراء الحسابات من خلال سعر صرف الدولار إلى اليوان في الفوركس وسعر صرف اليوان إلى الروبل في بورصة موسكو. ويعتبر هذا السعر المتقاطع النقطة المرجعية الرئيسية للتداول خارج البورصة بالعملة الأمريكية مقابل الروبل.