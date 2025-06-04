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الدولار يتراجع مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية والتطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها الرئيس دونالد ترمب مع شركاء تجاريين رئيسيين.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين و اليورو وأربع عملات أخرى، عند 99.159.

 

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، انخفض الدولار 0.09 بالمئة إلى 143.82 ين.
وارتفع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.1385 دولار.


ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.6460 دولار أميركي قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.


وارتفع الوون الكوري الجنوبي بنحو 0.2 بالمئة إلى 1375.25 مقابل الدولار بعد فوز المرشح الليبرالي لي جيه-ميونج في الانتخابات الرئاسية.


بترا

 
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