الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة، بعد أن بلغ 104.22 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 آذار.
وارتفع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الين الياباني ليصل إلى 149.77 ين، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.2770 بالمئة.
وفي تداولات العملات الأخرى، صعد اليورو بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1.0836 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى له في 3 أسابيع تقريبًا عند 1.0795 دولار، والذي سجله يوم الجمعة.
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