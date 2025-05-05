الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز

وبحسب "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الدولار التايواني لأكثر من 3 بالمئة إلى 29.618 مقابل الدولار الأميركي، وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوى له في ما يقارب 6 أشهر عند 7.1980 مقابل الدولار.
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