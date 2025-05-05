الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار مرة أخرى اليوم الاثنين، مع امتداد الصعود الكبير في قيمة نظيره التايواني إلى دول أخرى، ما أثار تكهنات باستعداد بعض الدول الآسيوية لإجراء عمليات إعادة تقييم للحصول على تنازلات تجارية من الولايات المتحدة.

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