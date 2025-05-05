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الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز

100 دولار
الدولار
 
الإثنين، 05-05-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الدولار مرة أخرى اليوم الاثنين، مع امتداد الصعود الكبير في قيمة نظيره التايواني إلى دول أخرى، ما أثار تكهنات باستعداد بعض الدول الآسيوية لإجراء عمليات إعادة تقييم للحصول على تنازلات تجارية من الولايات المتحدة.

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وبحسب "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الدولار التايواني لأكثر من 3 بالمئة إلى 29.618 مقابل الدولار الأميركي، وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوى له في ما يقارب 6 أشهر عند 7.1980 مقابل الدولار.

 
gnews

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