الثلاثاء 2026-02-10 11:47 ص

الدولار يتراجع والين يحافظ على مكاسبه

أوراق نقدية يابانية
أوراق نقدية يابانية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار، الثلاثاء، قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستحدّد مسار أسعار الفائدة، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.اضافة اعلان


واستقر الجنيه الإسترليني في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد تقلبات الاثنين، حيث قيم المستثمرون الأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3682 للدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة.

وسجل سعر صرف الين 155.85 مقابل الدولار، محافظا على مكاسبه الليلة الماضية عندما ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة.

ويتوقع محللون أن يضعف الين على المدى الطويل، مشيرين إلى أن الأضواء ستسلط قريبا على سياسات تاكايتشي المالية.

وانخفضت العملة اليابانية بنسبة ستة بالمئة منذ تولي تاكايتشي رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في تشرين الأول.
 
 


