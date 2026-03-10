الدولار يتراجع وسط آمال بنهاية سريعة للحرب مع إيران

09:23 ص

الوكيل الإخباري- فقد الدولار بعض جاذبيته كملاذ آمن بسبب التكهنات بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تكون محدودة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط المرتفعة للغاية وصعود الأصول المحفوفة بالمخاطر. اضافة اعلان





وبلغ سعر الدولار 157.73 ين و1.1632 مقابل اليورو في بداية التداول الآسيوي، لكنه تراجع عن أعلى مستوياته في اليوم السابق بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة (سي.بي.إس. نيوز) إن واشنطن "متقدمة جدا" في الحرب على إيران عن تقديره الأولي الذي كان يتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع.



وسرعان ما رفض الحرس الثوري الإيراني هذه التصريحات ووصفها بأنها "هراء"، لكنها حالت على ما يبدو دون تأجيج مخاوف المتعاملين من صدمة نفطية ووضعتهم في موقف الانتظار والترقب.



وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 92.46 دولارا للبرميل في صباح آسيا، بانخفاض عن أعلى مستوياتها التي بلغت 120 دولارا أمس الاثنين.



واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرعند قرابة 0.7068 دولارا بعد أن ظل يتراوح في نطاق 70 سنتا منذ اندلاع الحرب.



وكان الدولار ملاذا مفضلا للمتعاملين، إذ أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى تجميد صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار الطاقة.





