الدولار يتعافى وسط ترقب قرارات المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

الوكيل الإخباري- تعافى الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، الخميس، قبل قرارات الفائدة المرتقبة في وقت لاحق اليوم من كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين من المتوقع أن يبقيا على معدلات الفائدة دون تغيير.





وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات 0.2% إلى 96.671 بعد أن تداول بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق.



ووصل اليورو إلى 1.1800 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة.



وسينصب تركيز المستثمرين على المؤتمر الصحفي الذي سيعقب إعلان السياسة النقدية لتقييم التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.



ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.3650 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع هو الآخر أن يثبت الفائدة.



ووصل الدولار إلى 156.92 ين، مع دخول الحملة الانتخابية اليابانية مرحلتها النهائية قبل انتخابات الأحد.

