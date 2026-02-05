الخميس 2026-02-05 08:48 ص

الدولار يتعافى وسط ترقب قرارات المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 05-02-2026 06:19 ص
الوكيل الإخباري-   تعافى الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، الخميس، قبل قرارات الفائدة المرتقبة في وقت لاحق اليوم من كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين من المتوقع أن يبقيا على معدلات الفائدة دون تغيير.اضافة اعلان


وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات 0.2% إلى 96.671 بعد أن تداول بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق.

ووصل اليورو إلى 1.1800 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة.

وسينصب تركيز المستثمرين على المؤتمر الصحفي الذي سيعقب إعلان السياسة النقدية لتقييم التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.3650 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع هو الآخر أن يثبت الفائدة.

ووصل الدولار إلى 156.92 ين، مع دخول الحملة الانتخابية اليابانية مرحلتها النهائية قبل انتخابات الأحد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن .. مدارس جديدة ونقل مدرسي مستدام ضمن رؤية تعليمية متكاملة

إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

أخبار محلية إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يرفض الانحياز لفانس أو روبيو في جدل مرشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة المقبلة

علما تايوان والولايات المتحدة

عربي ودولي الرئيس التايواني يقول إن علاقة بلاده مع واشنطن "متينة" وسط تحذير صيني من بيعه أسلحة

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

عربي ودولي غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

أرشيفية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 




الأكثر مشاهدة