الدولار يتمسك بأعلى مستوى له في شهرين

07:19 ص

الوكيل الإخباري- حافظ الدولار الأميركي الخميس على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في الوقت الذي عززت فيه الأسواق توقعاتها برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام مما أدى إلى زيادة الضغوط على الين الياباني ودفعه نحو منطقة احتمال التدخل. اضافة اعلان





وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 %- 3.75 % عندما استهل رئيسه الجديد كيفن وارش حقبة جديدة بمراجعة شاملة للسياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسات حاليا رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم.



واستمر القلق إزاء التطورات في منطقة الخليج في إضعاف الرغبة في المخاطرة.



وسجل اليورو في أحدث التداولات ارتفاعا طفيفا عند 1.1511 دولارا وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3318 دولارا، بعد أن لامست العملتان أدنى مستوياتهما في شهرين في وقت سابق.



وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنحو 0.2 %إلى 0.7025 دولار و0.5780 دولار على التوالي.



ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تغيرا يذكر عند 100.31.





