الخميس 2026-06-18 08:23 ص

الدولار يتمسك بأعلى مستوى له في شهرين

حافظ الدولار الأميركي الخميس على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في الوقت الذي عززت فيه الأسواق توقعاتها برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام مما أدى إلى زيادة
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 07:19 ص
الوكيل الإخباري-   حافظ الدولار الأميركي الخميس على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في الوقت الذي عززت فيه الأسواق توقعاتها برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام مما أدى إلى زيادة الضغوط على الين الياباني ودفعه نحو منطقة احتمال التدخل.اضافة اعلان


وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 %- 3.75 % عندما استهل رئيسه الجديد كيفن وارش حقبة جديدة بمراجعة شاملة للسياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسات حاليا رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم.

واستمر القلق إزاء التطورات في منطقة الخليج في إضعاف الرغبة في المخاطرة.

وسجل اليورو في أحدث التداولات ارتفاعا طفيفا عند 1.1511 دولارا وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3318 دولارا، بعد أن لامست العملتان أدنى مستوياتهما في شهرين في وقت سابق.

وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنحو 0.2 %إلى 0.7025 دولار و0.5780 دولار على التوالي.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تغيرا يذكر عند 100.31.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي نادر مساء اليوم

"الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء كميات من القمح

اقتصاد محلي الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من القمح

فضيحة جوازات دبلوماسية تهز حزب الليكود في إسرائيل

عربي ودولي فضيحة جوازات دبلوماسية تهز حزب الليكود في إسرائيل

وفاة ممثلة شهيرة

فن ومشاهير وفاة فنانة شهيرة - صورة

مستشار نتنياهو: لسنا ملزمين بالشق اللبناني من اتفاق إسلام آباد

عربي ودولي مستشار نتنياهو: لسنا ملزمين بالشق اللبناني من اتفاق إسلام آباد

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بـ43 مسيّرة على موسكو

عربي ودولي الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بـ43 مسيّرة على موسكو

حافظ الدولار الأميركي الخميس على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في الوقت الذي عززت فيه الأسواق توقعاتها برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام مما أدى إلى زيادة

أسواق ومال الدولار يتمسك بأعلى مستوى له في شهرين



 
 




الأكثر مشاهدة

 