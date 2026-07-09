الخميس 2026-07-09 10:14 ص

الدولار يحافظ على قوته أمام معظم العملات الرئيسية الخميس

عملات من فئة الدولار الأميركي
عملات من فئة الدولار الأميركي
 
الخميس، 09-07-2026 07:57 ص
الوكيل الإخباري-   حافظ الدولار على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، الخميس، إذ أدى تجدد الهجمات في حرب إيران إلى إحياء الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات برفع أسعار الفائدة ليظل الين تحت ضغط.اضافة اعلان


وبلغ سعر الدولار 162.41 ينا ليحوم قرب أقوى مستوى له منذ مطلع تموز، ولم يشهد اليورو والجنيه الإسترليني تغيرا يذكر ليجري تداولهما عند 1.1426 دولار و1.3392 دولار على الترتيب.

وظل الدولار النيوزيلندي محل طلب قوي بعد يوم من رفع سعر الفائدة ليمدد مكاسبه 0.5% إلى 0.5725 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6936 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، ليستقر عند 100.96.

وقال كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم كايل رودا "زعزع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الأسواق العالمية مرة أخرى وأعاد إدراج علاوة مخاطر الحرب في أسعار الأصول".

وأضاف أن أبرز تأثير ثانوي لارتفاع أسعار النفط هو ما يعنيه ذلك بالنسبة للتضخم وأسعار الفائدة العالمية. وقال "قد تؤدي قفزة أسعار النفط إلى تقديم موعد رفع سعر الفائدة الأميركية".
 
 


gnews

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