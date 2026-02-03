الثلاثاء 2026-02-03 07:52 ص

الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية قوية

عملات ورقية من الدولار الأميركي
عملات ورقية من الدولار الأميركي
 
الثلاثاء، 03-02-2026 06:09 ص
الوكيل الإخباري-   حافظ الدولار على مكاسبه الثلاثاء بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأميركية.اضافة اعلان


وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة.

وارتفع الدولار خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات التصنيع الأميركية الصادرة عن معهد إدارة التوريدات عودة النمو، على الرغم من احتمال تأجيل تقرير الوظائف الرئيسي بسبب الإغلاق في واشنطن.

وتراجع التوتر الجيوسياسي مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند وإعلانها استئناف المحادثات النووية مع إيران.

وقال رودريجو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني، "الأخبار الواردة من الولايات المتحدة داعمة للدولار أيضا من حيث هذه المفاجأة الكبيرة من معهد إدارة التوريدات".

وأضاف "أخبار توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند مثيرة للاهتمام، لكن الأمر يتعلق في الحقيقة بفكرة أن التوتر بين واشنطن وطهران في طريقها إلى التهدئة على ما يبدو، وأن كل هذه التهديدات والضغوط التي مارسها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الكولومبي يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض

سبيكة ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إ

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أسواق ومال النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

تعبيرية

وظائف مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الأمير حمزة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

عملات ورقية من الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية قوية



 




الأكثر مشاهدة