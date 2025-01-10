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الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 10-01-2025 04:43 م
الوكيل الإخباري- يتجه الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، لتمديد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية له في أكثر من عام، مدعوما بارتفاع عوائد السندات وتوقعات ببيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني هذا الأسبوع ليصل إلى 158.03 ين، كما زاد بأكثر من 1بالمئة أمام الجنيه الإسترليني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا وسط مخاوف بشأن الأوضاع المالية في بريطانيا.

كما يتجه الدولار لتسجيل أداء مستقر بشكل عام مقابل اليورو، الذي سجل 1.0926 دولار، مع تحقيق مكاسب طفيفة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ويحقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ سلسلة استمرت 11 أسبوعا في عام 2023، وذلك في ظل علامات تشير إلى قوة الاقتصاد الأميركي مقارنة بضعف الأداء الاقتصادي في مناطق أخرى.

واستقر المؤشر في التداولات الصباحية في آسيا اليوم الجمعة، لكنه ارتفع على مدار الأسبوع بنسبة 0.25 بالمئة ليصل إلى 109.18.

بترا
 
gnews

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