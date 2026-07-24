الدولار يرتفع بدفعة من زيادة عوائد السندات وتصاعد مخاطر التضخم

10:46 ص

الوكيل الإخباري- عزز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسب الدولار، الجمعة، ليحافظ على مستوياته المرتفعة قرب ذروة 40 عاما أمام الين، في ظل تصاعد مخاطر التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعودة التوترات التجارية العالمية. اضافة اعلان





وحام الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مسجلاً 1.3310 دولار خلال التعاملات الآسيوية، بعدما تراجع بقرابة 0.5% في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاود الارتفاع.



وتكبد اليورو خسائر أيضا مسجلا 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي قريبا لأسعار الفائدة. وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.



وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزا 100 دولار للبرميل بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما أدى إلى امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى مضيق حيوي آخر.



وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنزال "عقاب عسكري قاس" بإيران وحلفائها الحوثيين.



وزادت المخاوف أيضا من ارتفاع حاد في التضخم بعدما قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على سلع من 60 شريكا تجاريا بسبب ما وصفته بأنه تساهل في تطبيق حظر العمل القسري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%.



وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا متجاوزا 4.7%.



وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل قرب أدنى مستوى في 40 عاما عند 163.80 للدولار.

وحذرت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس من التقلبات المفرطة في سعر صرف الين، ودعا بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.



وزاد الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6978 دولار أميركي بعد أن هبط بأكثر من 0.4% في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5778 دولار أميركي بعد أن هبط 0.8% أمس الخميس.









