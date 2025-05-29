الدولار يرتفع عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار اليوم الخميس، على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية على واردات دول أخرى، ما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تجاوز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 8 بالمئة منذ بداية العام.