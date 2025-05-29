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الدولار يرتفع عالميا

الدولار
الدولار
 
الخميس، 29-05-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الدولار اليوم الخميس، على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية على واردات دول أخرى، ما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تجاوز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 8 بالمئة منذ بداية العام.


وارتفع الدولار 0.72 بالمئة مقابل الين إلى 145.86، و 0.63 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326، وانخفض اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1245 دولار.

 
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