الأربعاء 2025-04-23 11:44 ص
 

الدولار يرتفع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 23-04-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، مع تنفّس المستثمرين الصعداء بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الدولار خلال التعاملات الآسيوية 0.75 بالمئة ليصل إلى 142.68 مقابل الين، و0.7 بالمئة ليصل إلى 0.8249 مقابل الفرنك السويسري.

ونزل اليورو 0.49 بالمئة ليصل إلى 1.1363 دولار، كما نزل الجنيه الإسترليني 0.39 بالمئة ليصل إلى 1.3281 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.6385 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.597 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت "بتكوين" 2.7 بالمئة لتصل إلى 93671.97 دولار، متجاوزة بذلك مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ آذار الماضي.

وأمس الثلاثاء، انخفض الدولار، مقتربا من أدنى مستوى في 3 سنوات.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

هن

طب وصحة نصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الربيع

تعبيرية

أخبار محلية تحذيرات هامة من إدارة السير في ظل الأجواء الخماسينية المغبرة

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اجتماع في مياه اليرموك لإيجاد الحلول اللازمة للتزويد المائي في محافظات الشمال

h

فلسطين وزارة الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال لمستشفى الدرة

ب6ف57

طب وصحة الزوائد الجلدية والسكري- ما العلاقة بينهما؟

تعبيرية

عربي ودولي مجلس نواب اليهود البريطانيين يعلق عضوية قادة بسبب رسالة تدين الحرب في غزة

مكان استرخاء شاطئ الهضبة في مصر

أخبار محلية زيادة في عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال الربع الأول من 2025

5ف5ف

طب وصحة مكملات غذائية تحمي من الحساسية الموسمية.. احرص على تناولها



 
 



الأكثر مشاهدة