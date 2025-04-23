الدولار يرتفع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الدولار خلال التعاملات الآسيوية 0.75 بالمئة ليصل إلى 142.68 مقابل الين، و0.7 بالمئة ليصل إلى 0.8249 مقابل الفرنك السويسري.
ونزل اليورو 0.49 بالمئة ليصل إلى 1.1363 دولار، كما نزل الجنيه الإسترليني 0.39 بالمئة ليصل إلى 1.3281 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.6385 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.597 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت "بتكوين" 2.7 بالمئة لتصل إلى 93671.97 دولار، متجاوزة بذلك مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ آذار الماضي.
وأمس الثلاثاء، انخفض الدولار، مقتربا من أدنى مستوى في 3 سنوات.
بترا
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